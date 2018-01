Martin Reim: paljud noored jäid täna hätta ning ütlesin seda ka poistele

«Kaitse poolest oli enam-vähem okei mäng, viimasel 20 minutil oli värav õhus. Esimesed pooltundi oli meil endal raske üles ehitada,» ütles Reim.

Viimase 20 minuti surve tekkis eelkõige eestlaste väsimuse pealt. Reimi sõnul on see ka arusaadav, sest praegu on jaanuarikuu. «Lõpus oli suurtel meestel jalad juba krampis. Ideaalis oleks võinud olla 20 võrdsel tasemel väljakumängijat, aga me ei näinud praegu, keda oleks saanud siia juurde võtta,» jätkas Reim.

Tänasest mängust jäi eemale Rauno Sappinen. «Ta ütles, et talle teeb selg muret. See ei ole see koht, kus riskida. Henri oli suhteliselt korralik, ta oli ainuke, kes suutis duelle võita. Ma ei tea, kui tõsine seis tal seljaga on,» kommenteeris Reim.

Anieri kohta jagus koondise peatreeneril vaid kiidusõnu. «Mul on Anieri üle hea meel. Viimased pool aastat on ta stabiilselt hea olnud ja oma momendid ära kasutanud. Tal on võimsust palli pärast võidelda ning vastased ka ära joosta. Meie noored ründajad võiksid sealt midagi õppida.»

Samuti kiitis Reim väravavaht Marko Meeritsat, kelle mitmed head tõrjed hoidsid Eesti värava pikalt puhtana. «Marko oli kindlasti meie üks tublimaid, paju reaktsioonitõrjeid ja tubli mäng. Meil on koondises väga korralikud väravavahid ning see on ainult hea.»

Pärast mängu oli Reimil oma mängijatele ka üks sõnum. «Enamus koondise mängijatest on välja öelnud, et soovivad välismaale saada. Eestlastel on esimene sihtpunkt tavaliselt Skandinaavia. Siin oli nüüd hea koht, kus sealsetes liigades mängivad jalgpallurid üle mängida. Paljud noored jäid täna hätta ja ma ütlesin seda ka poistele.»