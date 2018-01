Video: liiga suurel kiirusel hüppesse sõitnud rallipaar tegi Dakaril raske avarii

Avarii toimus eilse teise kiiruskatse esimestel kilomeetritel. Auto roolis istunud Menzies pääses vigastusteta, kaassõitja Mortensen vigastas hüppeliigest.

«Legendis oli meil see koht suure ohuga kirjas, minule tundus see aga vaid väike hüppekas. Sõitsin sellele liiga kiiresti peale. Esimene Dakari ralli, teine võistluspäev ja juba on kõik läbi. Sellisena ma seda ette ei kujutanud,» sõnas Menzies.

«Minu ego ja emotsioonid said kannatada. Oleksin pidanud oma kaardilugejat kuulama, ta ju hoiatas mind. Tegemist oli kindlasti kõige tõsisema avariiga, kus olen osaline olnud,» jätkas Menzies.