Anier: meie vastas olid Rootsi kõrgliiga parimad mehed, peame rahule jääma

«Tulemusega võime rahule jääda. Kahju muidugi, et eduseisu hoida ei suutnud, aga väsisime lõpus ära. Nende vahetused tõid neile ründesse ka lisajõudu juurde,» ütles Anier.

Oma väravat kommenteeris ta järgnevalt: «Tagant tuli pikk pall kaitseliini taha, sain palli omaks ning lõin vasakuga postist sisse. Väravavahil on keeruline sellist lööki tõrjuda, täpselt nii ka läks.»

Isikliku vormi kohta oli Anieril raske midagi öelda, sest mängupaus on olnud pikk. «Enesetunne on hea, arvasin, et on hullem. Nautisin mängimist. Viimasest pallipuutest väljakul on juba viis nädalat möödas. Meie vastas olid Rootsi kõrgliiga parimad mehed – selle tulemusega tuleb rahule jääda. Aga meil on igas aspektis midagi juurde panna.»