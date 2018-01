Noor prantslane: olen hea näide, et vormel 1 ei loe ainult raha

21-aastane prantslane liitus Red Bulli järelkasvu programmiga pärast 2013. aasta hooaega, mil ta võitis Renault vormeli Eurocupi tiitli. Algaval hooajal saab ta Toro Rossos võimaluse teha kaasa täishooaeg.

«Lõpuks oleneb kõik sinu esitustest. Sul peab olema kõva taust. Minul polnud mingit mänedžeri, olin kogu aeg üksi ning võitlesin suurte haide vastu. Olen väga õnnelik, et suutsin üksinda ning ilma maksmata endale vormel 1 koha teenida,» sõnas Gasly Autospordile.

«Väga hea, et noored sõitjad näevad minu pealt, et ka sellist viisi on võimalik tippu jõuda. Alati ei loe raha. Vormel 1 on võimalik jõuda ka ilma rahata,» jätkas ta.