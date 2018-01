Olümpiamängudele – olgu oma või olümpialipu all!

Saksamaa olümpiakeeld kiirendas aga töölisolümpiaadide arengut. See töölisspordiorganisatsioonide tähtsündmus oli alguse saanud vastukaaluna «aristokraatide juhitud olümpialiikumisele» ja nüüd võisid ettevõtmise algatajad uhkusega teatada, et erinevalt päris olümpiast on nende mängudele oodatud eranditult kõigi riikide sportlased. Internatsionaalset vaimu, rahvusvahelist solidaarsust ja sõjavastasust kuulutanud üritust korraldas Sotsialistlik Töölisspordi Internatsionaal (Socialist Workers’ Sport International), esimesed ametlikud mängud said teoks 1925. aastal – talimängud Schreiberhaus ja suvemängud Frankfurdis (mõlemad Saksamaal).

Hiljem puhuti üpris harjumuspäraseks muutunud manifestatsioon – sportlaste võistlemine olümpialipu all – kerkis esimest korda hetkeliselt päevakorrale juba enne II maailmasõda. Lähenev sõjaoht sundis ROKi muutma 1940. aasta talimängude toimumispaika, nii et need oleksid lõpuks toimunud taas 1936. aasta olümpialinnas Garmisch-Partenkirchenis Saksamaal. Kuna Saksamaa oli selleks ajaks alustanud jõudemonstratsioone Euroopas ja juba hõivanud Tšehhoslovakkia, tekkis asjaomastes ringkondades puhtteoreetiline diskussioon: mismoodi tagada tšehhidele ikkagi võimalus oma esindusega olümpial võistelda. Muuseas olevatki siis sündnud idee kasutada nn neutraalsete sportlaste tunnusena just olümpialippu. Et mängud aina hoogu koguva sõja tõttu üldse pidamata jäid, ei saadud seda aga praktikas järele proovida.

Boikoti kibe kõrvalmekk

Esimene tõsine olümpiaboikott toimus 1976. aastal Montrealis ja selle korraldasid Aafrika riigid. Nimelt nõudsid aafriklased, et olümpialt tuleb eemaldada Uus-Meremaa, kuna sealne ragbitiim oli käinud võistlusreisil apartheidipoliitika eest olümpiakeelu saanud Lõuna-Aafrika Vabariigis. ROK ei nõustunud siiski Uus-Meremaad olümpialt eemaldama ja nii viiski suurem osa Aafrika riike sportlased Montrealist ära, leides seejuures tuge mujaltki. Boikoti toetajate hulka kuulus ka Lõuna-Ameerika riik Guajaana, jättes seetõttu kahetsusväärselt võistlemisvõimalusest ilma riigi läbi aegade esimese tõelise medalilootuse, sprinter James Gilkesi. Aasta varem 200 meetri jooksus Pan-Ameerika mängude kulla võitnud Gilkes oli otsust kuuldes šokis ning astus meeleheitliku sammu, paludes ROKi presidendilt Killaninilt luba osaleda individuaalsportlasena, olümpialipu all. Paraku seda luba ei antud ja tema medaliunistus luhtus. Neli aastat hiljem Moskvas sai Gilkes küll oma olümpiastardi kirja, ent seal piirdus tippvormi minetanud mees pelgalt poolfinaalikohaga nii 100 kui ka 200 meetri jooksus.

Olümpialipu all Moskva 1980. 1979. aastal aset leidnud NSV Liidu sõjaline invasioon Afganistani osutus piisavaks, et läänemaailm eesotsas USAga kuulutaks boikoti 1980. aasta Moskva olümpiamängudele. Mitu boikotti toetanud riiki jättis oma sportlastele või spordialaliitudele siiski õiguse valida, kas osaleda või mitte. Kes seejärel ikkagi Moskvasse suundusid, pidid kaasa lööma olümpialipu all ja võimalikel autasustamistel tuli neile mängida olümpiahümni. Kokku oli selliseid sportlasi 16 riigist, tõsi, mõni neist ei kasutanud olümpialippu, vaid oma olümpiakomitee lippu. Albertville ja Barcelona 1992. Nii 1992. aasta talimängudel Albertville’is kui ka suvemängudel Barcelonas osalesid olümpialipu all senise NSV Liidu liiduvabariikide (välja arvatud iseseisvalt kaasa teinud Balti riigid) sportlastest koostatud ühendatud võistkonnad. Lisaks startisid Barcelonas sõltumatute olümpiasportlastena olümpialipu all Jugoslaavia ja Makedoonia atleedid. Jugoslaavia (ehk Serbia ja Montenegro) oli siis nimelt ÜRO sanktsioonide kütkes, vastselt sellest riigist eraldunud Makedoonial (tuntud ka kui FYROM ehk Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik) ei olnud veel aga rahvuslikku olümpiakomiteed. Sydney 2000. Sydneys võistlesid individuaalsete olümpiasportlastena olümpialipu all neli toona alles iseseisvunud Ida-Timori sportlast. London 2012. Londonis võistlesid individuaalsete olümpiasportlastena olümpialipu all kolm sportlast Hollandi Antillidelt (sealne olümpiakomitee oli lõpetanud tegevuse) ja üks Lõuna-Sudaanist (sealmail puudus samuti toimiv olümpiakomitee).

Shiva Keshavan. | FOTO: Scanpix

Sotši 2014. 2012. aastal ROKi sanktsioonide alla langenud India olümpiakomitee ei suutnud enne Sotši olümpia algust omi probleeme ära lahendada, mistõttu tuli India sportlastest esimesena olümpiastarti asunud kelgutaja Shiva Keshavanil osaleda individuaalse olümpiasportlasena. Hiljem said hindud asjad õnneks klaaritud ja võisid kaasa lüüa juba India eest ja oma kodumaa lipu all.

Lõuna-Sudaanis sündinud, kuid põgenikuna Keenias elav jooksja Rose Lokonyen Nathike kandis olümpialippu põgenike koondise ees 2016. aasta suvel Rio de Janeiros. | FOTO: Scanpix