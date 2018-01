Tänak uuest masinast: päris palju positiivset, aga loomulikult on veel palju õppida

Eestlane kinnitas, et ettevalmistus on läinud sujuvalt. «Auto käitumine on hoopis teistsugune. Seal oli väga palju positiivset, kuid loomulikult on veel üsna palju õppida. Pean natuke auto käitumisega harjuma ning õppima, kuidas seda kasutada, aga see tundub päris tugev.»

Jari-Matti Latvala kinnitas, et meeskond - Latvala, Tänak, Esapekka Lappi - on väga hea. «Kui mõelda meie koosseisu peale, siis me kõik suutsime 2017. aastal MM-rallisid võita. Kiiruselt peaksime olema väga head.»

Lappi lisas, et 2018. aasta on tallegi veidi erinev: «Seekord ei loe iga sõit eraldi, vaid kogu tervik!»