Reedel otsepilt: Ilves võistleb pärast kuuajalist pausi MK-sarjas

Võistluspaus kahevõistluse MK-sarjas on pühade ning seejärel Otepääl valitsenud kehva ilma tõttu veninud peaaegu kuu aja pikkuseks. Sel nädalal lõpetatakse see kuhjaga, sest Val di Fiemmes on kavas suisa kolm võistlust – reedel ja pühapäeval minnakse mäele ja rajale individuaalselt, laupäeval toimub meeskonnasprint.