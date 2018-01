Otsepilt: Ilves otsib MK-etapil pärast puhkepäeva pikka hüpet

Eesti koondise esinumber sai reedel Val di Fiemmes 28. koha, kurtes hooprobleemide üle.

«Hoovõtuga parimatele kaks kilomeetrit tunnis kaotada on meeletu. Tehnilise poole pealt pole midagi häda. Mingi imelik asi on sellega. Pean leidma, mis hoovõtus kiirust paremaks teeb. Tuleb nuputada, sest praegu on meeletu varu,» lisas Ilves.

Murdmaavõistluse otsepilt: