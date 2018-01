Vanameister Rikberg tänase come-back’i eel: koondiseta riputanuks ketsid varna

35-aastane Rikberg pallis ühtejutti 15 aastat Tartu esindusklubis, ent sõlmis läinud kevadel Belgia meeskonna Meneni Prefaxisega karjääri esimese välislepingu. Aasta lõpus tuli ta siiski koju tagasi, sest keha ei pidanud ülipikki treeninguid Belgias vastu.

«Siin teen ühe trenni päevas – lepin alati treeneriga kokku, kas hommikuse või õhtuse, kas palliga või jõusaalis. Lisaks harjutan koos füsioterapeudiga ja käin arsti juures,» kirjeldas opereeritud põlve vereplasma süsti saanud Rikberg. «Tegelikult on praegu üsna raske aeg. Supermuutust pole veel toimunud, keha on pärast trenne igalt poolt valus. Aga see on täiesti loomulik – tegin vahepeal ka paarinädalase pausi. Võtan praegu kõike hästi rahulikult.»

«Aga koduklubis tagasi olemine tekitab sooja tunde. Meeskond on mind väga hästi vastu võtnud. Õhkkond tundub olevat mõnus. Ja mängida tahaks ju niikuinii alati,» sõnas kogenud vollemees.

Kas ja kui palju ta täna väljakul viibib, ei osanud Rikberg vastata. «Nii vigane ma ei ole, et üldse mängida ei saa. See on puhtalt treeneri otsus. Mina ei tea, mida juhtkond temalt täpsemalt nõuab,» rääkis Rikberg äsja karikafinaali kaotanud Tartu meeskonna juhendajast Oliver Lüütseppast. «Tal on kaks valikut: kas säästab vanameistrit või viskab tabeliseisu mõttes tähtsas kohtumises kohe tulle. Mina oleks kõigeks valmis - kuni ei panda tegema neljatunniseid trenne.»

Alates 2002. aastast rahvuskoondist esindanud ja seal siiani vaat et asendamatut rolli täitev raudvara lisas: «Tulin Tartusse tagasi vaid ühe eesmärgi nimel: et koondisemängudeks uuesti jalad alla saada. See annab mulle selge ja suure motivatsiooni. Kui seda sihti poleks, olnuks lihtne ketsid varna riputada.»

Pärnu ja Tartu kohtumine algab Pärnu spordihallis kell 19 ning on otseülekandes nähtav ka Postimees.ee vahendusel. Pärnu asub Credit24 meistriliigas teisel ja Tartu viiendal kohal, ent tabeliseis on tihe: neid kaht meeskonda lahutab vaid neli punkti.