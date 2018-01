Rauno Sappinen: kergelt vigastatud, aga ilmselt Florast lahkumas

«Juba hooaja lõpus tegi selg muret. Siis kadus valu ära, nüüd reisil tuli jälle tagasi. Kiiremaid liigutusi teha ja joosta praegu ei saa,» tõdes koondisega Abu Dhabist naasnud Sappinen. «Täna lähen kiropraktikuga juurde, aga Kaspar Rõivassepp (Eesti koondise arst – A.V.) arvas, et nädalaga peaks korda saama.»

Paari nädala pärast 22. sünnipäeva tähistav Sappinen möönis: vigastus ei tohiks olla nii tõsine, et ta tulevikku kuidagi mõjutaks. Koduliigas viimastel hooaegadel 16, 19 ja 27 väravat kõmmutanud ründaja on lausunud, et sooviks võimalusel end piiri taga proovile panna.

Kas vahepeal on üleminek tulnud lähemale või mitte?

«Ühtteist on edasi liikunud. Sajaprotsendilise kindlusega ei saa veel midagi öelda, aga jah, lootust on. Töö käib,» sõnas Sappinen, kuid loobus enamat täpsustamast.