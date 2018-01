Arsenali mängija käis 36 tundi enne häbistavat kaotust narkopeol

21-aastasest Iwobist postitati laupäeva varahommikul sotsiaalmeediasse video, kus mängumees nautis end täiel rinnal. Meeskonna peatreener Arsene Wenger on videost teadlik ning ütles, et kui vastab tõele, et tema hoolealune laupäeva varajaste hommikutundideni pidutses, ootab mängijat ees trahv. Peol tarvitati Inglismaa kõmuväljaannete sõnul ka narkootikume.

Küll aga kinnitas Wenger, et Iwobi keelatud aineid ei tarvitanud. «Esmalt, peame olema väga ettevaatlikud kõikide selliste juhtumite osas. Kui lugeda ajalehtesid, siis jääb mulje, et ta tarvitas narkootikume. Ta ei teinud seda,» ütles Wenger.

«Ta käis väljas sünnipäevapeol. Küsimus on, kui kaua ta seal oli. Kui see selgub, saame asjaga edasi minna,» jätkas Wenger, kelle sõnul ei tohiks mängijad 48 tundi enne mängu kindlasti väljas pidutseda.