Endiselt mänguajata Mattias Käit: mõttekoht on, paanikat pole

Kuu aega tagasi ütles 19-aastane Käit Eesti jalgpallihooaja lõpetamisel, et kui tänavu vähemalt karikasarjas Fulhami esindusmeeskonnas debüüti teha ei õnnestu, tuleb tuleviku osas tõsiselt mõelda. Läinud nädalavahetusel kaotas Fulham Inglismaa karikasarjas 0:1 Southamptonile, Käit ei mahtunud isegi koosseisu, mängimisest rääkimata.

«Mõttekoht on, paanikat pole. Jaanuar alles algas, 20 päeva on veel aega. Ma pole jõudnud agendiga rääkida,» sõnas Käit ega osanud esialgu konkreetselt öelda, milline oleks kujunenud olukorras tema ideaalsoov. «Muidugi tahaks ja peaks meeste hulgas mängima, aga samamoodi peab järgmine samm olema väga põhjalikult läbi mõeldud. Üksnes minemise pärast ei lähe ma kindlasti kuhugi. Koht peab õige olema.»

Nii harjutab Käit endiselt enamasti koos Fulhami põhimeeskonnaga, päev enne U23 rivistuse mänge liitub aga nendega. Et esinduse peatreener Slavisa Jokanovic jageleb avalikult klubi juhtkonnaga, sellesse suhtus Levadiast Inglismaale siirdunud noormees kahetiste tunnetega.

«Mingis mõttes on see puhtalt nendevaheline asi. Kuid tundub, et klubile ei saa see kuidagi kasuks tulla. Mis aga minusse puutub, siis: keegi ei ole mulle öelnud või kuidagigi mõista andnud, et ma võimalust ei saa. Aga isegi uue treeneri tulek ei tähendaks, et ta mu kohe väljakule paneb. Eks siin ole plusse ja miinuseid,» mõtiskles Käit.