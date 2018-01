Kairys: kogu mu pere vaatab kõiki Kalevi mänge arvutist

Spursis kohtusin ka fantastilise Gregg Popoviciga (Spursi legendaarne treener, kes on tänaseks klubi juhendanud 21 aastat ja võitnud viis NBA meistritiitlit – toim). Toona olid mu teadmised liiga väikesed, et aru saada, mida ta mänguliselt meestele õpetas. Aga ma nägin, kuidas ta suutis mängijatele ja ka taustajõududele õigel hetkel õigeid asju öelda. Näiteks ühel hommikul tuli ta kontorisse ja rääkis minuga paar sõna vene keeles. Olin täiesti üllatunud. Aga ju ta oli pidanud noorena USA sõjaväes vene keelt mingil määral õppima. Vaadake kasvõi tema pressikonverentse – tema jutt on alati äärmiselt huvitav, kuigi ta ei ütle kunagi ühtegi ülemäärast sõna.

Korvpalli A-d ja O-d tunnevad väga paljud treenerid, aga terad eraldab sõkaldest see, kuidas sul kogu info mängijateni õnnestub viia. Ja motivatsioonil on selles väga suur roll. See on võtmetähtsusega.

-Pead sa end nooreks treeneriks?

Jah, sest ma olen treenerina tegutsenud vaid kümme aastat, seejuures vaid pool sellest peatreenerina. Aastate edenedes tunnetad olukordi ja mängijaid üha paremini. Ma loodan, et mind ootab korvpallis ees veel vähemalt 25 aastat.

-Olen kuulnud, et sinu treeningud on väga rasked.

Tõsi, meil pole kergeid trenne ja üle ühe vaba päeva nädalas mängijad ei saa. Kasvatame treeningutel intensiivsuse kuni saja protsendini, et mänguolukorda imiteerida. Samas püüame oma tegemisi tasakaalustada, et mängijad koormusele vastu peaksid. Aga poisid on väga tublid olnud ja atmosfäär on hea. Uusi mängijaid ma ei otsi, aga kui keegi ühel hetkel enam kaitset ei taha mängida, siis peab ta endale uue klubi otsima.

-Eestis peetakse üheks põhjuseks, miks häid korvpallureid peale ei tule, treeneriprestiiži langemist ja väikest tasu. Andekad noored ei taha enam treeneriks saada. Kas Leedus sellist probleemi ei ole?

Julgen öelda, et seda probleemi meil tõesti pole. Kõik lapsed on korvpalli keskel üles kasvanud. Kuna treenereid on palju rohkem kui kohti, on suur au juhendada kasvõi Leedu tugevuselt teises liigas mängivat klubi. Meil on palju andekaid treenereid peale tulemas.

-Kaunase Žalgirist tagasi Euroopa tippu viivast Šarunas Jasikeviciusest on saamas ka ideaalne eeskuju, kelle poole noored saavad vaadata.

Seda, et Šarunasest tuleb üks täielikke tipptreenereid, mõistsin Leedu koondise abitreenerina, kui tema kuulus veel mängijana meeskonda. Šarunas teab korvpallist meeletult palju, kuna ta mängis noorest saati ainult absoluutsetes tippklubides ja õppis paljudelt suurtelt treeneritelt. Aga tema eriline karakter mängib edus suurematki rolli kui teadmised. Ta on lühikese ajaga muutnud meeskonna mentaliteeti kardinaalselt – nad ei karda enam ühtegi vastast. Arvan, et ta jätkab Žalgirises ka pärast seda hooaega, sest Leedu esiklubiga võitmine oleks tema jaoks ülim. See on talle palju tähtsam kui raha.

Donaldas Kairys tunneb end Tallinnas koduselt ja ei plaani Kalevist niipea lahkuda | FOTO: Mihkel Maripuu/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Žalgiris või Rytas?

Oh jumal, ma loodan, et ei pea sellele küsimusele vastama. Elan mõlemale kaasa. Vastan hoopis Leedu koondis!

Jalgpall või võrkpall?

(Naeratab kavalalt.) Meeste jalgpall ja naiste võrkpall.

Euroliiga või NBA?

Euroliiga. Mängustiil on huvitavam ja mulle südamelähedasem, kuigi ka NBAs on sarnaseid meeskondi eesotsas San Antonioga. Euroopas on ka raskemad mängud ja suurem rivaliteet. Euroliigat vaatan läbi hooaja nii palju kui võimalik, NBAd hakkan jälgima alles play-off’ist.

Željko Obradovic või Dušan Ivkovic?

Ma pean vastama Obradovic, kuna saan end temaga rohkem seostada. Ka Šarunas Jasikevicius on väga palju just tema stiili Žalgirises kopeerinud.

Poola või Läti?

Mõlemad on mulle väga erilised kohad. Riia ASKs tegin debüüdi peatreenerina, Slupskis olid aga üllatuslikult kõige erilisemad poolehoidjad, keda olen kohanud. Kogu võistkond sai neilt väga palju emotsioone ja jõudu.