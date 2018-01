Video: Rooba viskas Meistrite liiga poolfinaalis värava

Trinec asus kohtumist 12. minutil Martin Adamsky väravast juhtima, Rooba viigistas teise kolmandiku seitsmendal minutil. Teist kolmandikku läks JYP juba juhtima, kui kaks väravat viskas Mikko Mäenpää, ühe tabamuse lisas Janne Kolehmainen.

Tšehhi meeskond suutis küll kolmanda perioodi alguses Tomas Marcinko väravast vahet vähendada, kuid kohtumine lõppes siiski JYPi 4:2 võiduga.

Kordusmäng peetakse nädala aja pärast Tšehhis.

«Ma ei liialda, kui ütlen, et see on meie senise hooaja tähtsaim mäng,» sõnas Rooba tänases intervjuus Postimehele.

Ta põhjendas: «Keegi ei varja, et suur auhinnaraha on klubile majanduslikus mõttes äärmiselt ahvatlev ja oluline. Ka mängijaid köidab Meistrite liiga järjest rohkem. Mulle näiteks väga meeldib selle võistluse formaat, play-off’ide võitmine on alati magus. Ning ka publik näib asja järjest rohkem omaks võtvat – kui veel mullu suhtuti siingi sellesse selge eelarvamusega, siin täna peaks tulema täismaja. Ka Tšehhist on kohale tulnud lennukitäis fänne.»