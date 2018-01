Mida vajab haige Schumacher praegu enim? Häkkinen teab vastust!

Schumacher sai Meribeli mägikuurordis märgistamata rajal suusatades raske peatrauma, mille tõttu viibis kuus kuud Grenoble’i haiglas koomas. 2014. aastal viidi seitsmekordne F1 maailmameister ravile Lausanne’i ning viimased kolm ja pool aastat on ta saanud taastusravi oma Genfi järve ääres paiknevas koduvillas. Kuidas see edeneb, perekond ei avalikusta.

Häkkinen, kes pidas möödunud sajandi lõpus Schumacheriga tuliseid heitlusi MM-tiitlile, sõnas, et praegu vajab sakslane enim emotsionaalset toetust, vahendab Express. Soomlane sõnas: «Fännid on olulised, sest neid on tunda – nad annavad energiat ja tuge. Pole kahtlustki, et Michaelil on neid praegu vaja. Ja muidugi ka tema perekonnal.»

Häkkineni sõnul ei tea ta, milline on Schumacheri täpne tervislik seisund. «Ma ei taha küsimusi esitada. See puudutab vaid tema perekonda,» selgitas kahekordne maailmameister.