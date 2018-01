«Teel olümpiale 2/6»: heidame valgust kahevõistlusele

Kuueosaline saatesari «Teel olümpiale» jälgib neid Eesti talisportlasi, kes asuvad juba veebruaris taliolümpiamängudel Eesti eest võistlustulle. Alates suvest on kaamerad saatnud sportlasi nende ettevalmistusel suurvõistluseks.

Fookuses on spordialad, mis eestlaste meeli on alati köitnud ja kaasa elama pannud, sh kahevõistlus, murdmaasuusatamine, laskesuusatamine ja suusahüpped. Samuti annab saatesari põneval moel ülevaate taliolümpia ajaloost ning suurvõistluse eel ennustatakse, keda saadab edu Pyeongchangis toimuvatel mängudel.