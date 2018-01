Sõnasõja uhke jätk: Conte sõimas Mourinhot dementseks

Conte ja Mourinho on sõjajalal olnud juba pikalt, kuid emotsioonid lõid värskelt lõkkele möödunud nädalal, kui Mourinho rõhutas ajakirjanike ees kõneldes, et tema ei pea kunagi kokkuleppemängude tõttu juhendamiskeeldu pidama. Nimelt jättis Conte Siena peatreenerina ametivõimudele kokkuleppekahtlusest teatamata ning pidi neli kuud jalgpallist eemal olema.

Chelseat ootab täna ees Inglismaa liigakarikasarja poolfinaalmatš Arsenaliga ning mängueelsel pressikonverentsil päriti Conte käest ka Mourinho sõnade kohta. «Kas ma näen välja nagu inimene, kes kahetseb?» vastas peatreener ajakirjaniku küsimusele küsimusega. «Ma arvan, et me mõlemad oleme teatavaid asju öelnud ja vaatame, mis tulevikus saab.»

Conte sõnul ei pea meestevahelisse tülli sekkuma Inglismaa jalgpallitreenerite ametiühing ja nad saavad sotid omavahel klaaritud. «Ma ei usu, et ametiühing on tähis, mõistate?! See pole oluline. Ta ütles tõsiseid sõnu ja ma ei unusta seda. See ei ole klubide probleem vaid minu ja tema vaheline asi. Ma lõpetan. Kõik,» sõnas Chelsea loots, kes kutsus Mourinhot ka dementseks seniiliks.