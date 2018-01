Otsepilt: Tartu proovib kaotust heastada, vastaseks TTÜ

ENNE MÄNGU:



Tartu tahab Credit 24 Meistriliigas kindlasti hiljutise karikafinaali kaotuse ja allajäämise Pärnule heastada. Seda usub ka TTÜ juhendaja Janis Sirelpuu, kelle hoolealused on kimpus traumadega.

«Tarvo Tähele teeb jätkuvalt valu põlv. Ta käis sellega ka uuringutel ja mängimine on kahtluse all. Lisaks väänas Ragnar Kalde hüppeliigest, ent tema saab loodetavasti kaasa teha. Trenni oleme saanud pika pausi ajal teha küll, ka kaks kontrollmängu sai peetud (Pärnu ja Selveriga-toim). Eks Tartu tahab need viimased kaotused heastada ja tuleb meie vastu jõudemonstratsiooni tegema,» usub peatreener.