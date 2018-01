Ka maailma kolmas tennisist langes Austraalia lahtiste eel vigastuskuradi ohvriks

Garbine Muguruza on pidanud Austraalia lahtiste eel kaks soojendusturniiri pooleli jätma.

WTA edetabelis kolmandat kohta hoidva Hispaania tennisisti Garbine Muguruza ettevalmistus Austraalia lahtisteks on läinud aia taha. Vigastus Sydney turniiril tähendab, et naise aasta esimese suure slämmi turniiri kohal on suured murepilved.