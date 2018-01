Viljandi noorsand kihutab sprindikiirusel Euroopa tipu poole

Nõu sõnul on treener Espe kõrval olnud just Jaak-Heinrich Jagori noorem vend Erik tema suurim edasiviija. «Tänu temale suudan ma treeningutel nii palju pingutada. Üksi oleks raskete lõigutrennide kannatamine mõeldamatu. Trennides teeb Erik mulle tihti äragi,» tunnustab Nõu sõpra. «Meil on üleüldiselt väga hea treeningugrupp, kus hoiame üksteisel raskete trennide ajal tuju üleval.»

Sihib Niidu rekordit

Nüüd aga tagasi loo alguse juurde. Birminghami MM-norm on 46,70. Kui arvestada, kui palju on sprinter üksnes viimase poole aastaga kõikide näitajate poolest edasi läinud (vaata kõrval olevat kasti), peaks mulluse sisetippmargi (47,84) sekundiga löömine olema tõesti igati reaalne. «Kui ma normi alistan, on kõik hästi, aga kui seda ei juhtu, pole ka midagi hullu, sest mu peaeesmärk on tänavu ikkagi suvisel Berliini EMil alla 46 sekundi joosta ja ehk isegi Niidu Eesti rekordit (45,74) rünnata,» ütleb jooksja, kes siirdub Espe soovitusel tuleval sügisel pärast gümnaasiumi lõpetamist (Nõu kasutas võimalust ja õpib Audenteses maksimaalse aja ehk viis aastat) USA tippülikooli Nebraskas.

Hooaja avastardi teeb Nõu laupäeval Tallinnas 60 meetri distantsil, MM-normi läheb ta aga jahtima veebruari keskel Eesti meistrivõistlustel. «Loodetavasti on Jaak-Heinrich Jagor selleks ajaks vigastusest taastunud ja saab mulle konkurentsi pakkuda. See on äärmiselt oluline, et keegi sulle teisel ringil kuklasse hingab,» lisab Viljandi välejalg, kes loodab kunagi väljas 45 sekundi piiri alistada.