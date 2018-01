Golden State Warriorsi tähtmängija sihib maagilist punktisummat

Juhul kui 29-aastane ääremängija viskab Clippersi vastu vähemalt 25 punkti, on ameeriklane visanud NBA-karjääri jooksul 20 000 punkti. Selle saavutuseni on nooremana jõudnud vaid legendaarne LeBron James (Cleveland Cavaliers, Miami Heat), kellel on praeguse seisuga kirjas koguni 29 874 punkti. Enam kui 30 000 punkti on visanud kuus mängijat.

Eelmisel nädalal pakkus rohkesti kõneainet Duranti platsiväline tegutsemine. Nimelt annetas 2016-17 hooaja finaalseeria kõige väärtuslikum mängija Texase ülikoolile kolm miljonit USA dollarit.

Warriorsi ja Clippersi vaheline kohtumine algab eeloleval ööl Eesti aja järgi kell 5.30. Warriors hoiab läänekonverentsis 33 võidu ja kaheksa kaotusega liidripositsiooni, Clippers paikneb 18 võidu ja 21 kaotusega üheksandal kohal.