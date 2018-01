Video: Sebastien Loebi tabas Dakari rallil saatuslik äpardus

Loeb ja tema kaardilugeja Daniel Elena sattusid raskustesse kõigest 5 kilomeetrit pärast starti. 25 minutit kestnud peatuse järel saadi taas liikuma, aga Dakari ralli ametliku Twitteri-konto teatel on ekipaaž katse esimese 50 kilomeetriga kaotanud liidritele kaks tundi ja 45 minutit, mis tähendab sisuliselt, et esikohalootused on kustunud.

Täiendatud kell 18.15. Peugeot Sport kinnitas Twitteri-kontol, et Loeb ja Elena on Dakari ralli katkestanud. Põhjuseks: Elena tervislik seisund.

5km into stage 5, @SebastienLoeb is in trouble #Dakar2018

// Tras 5km, Sébastien Loeb ya esta parado #DakarPerú2018 pic.twitter.com/RGRkybHoVh — DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2018

Loeb & Elena were stopped for 25' before they could get back on tracks

// @SebastienLoeb y @DanosElena se quedaron parados unos 25'#Dakar2018 #DakarPerú2018

More / mas info > https://t.co/R0ezQ07YE0 pic.twitter.com/DSnUYbncBO — DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2018