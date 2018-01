Must loodab Tallinnas toimuvad rahvusvahelised võistlused võita

Meeste üksikmängus läheb tiitlit kaitsma Raul Must. Must sai maailma edetabeli alusel esimese paigutuse.

«Loodan turniiri võita. Võimalus selleks on kindlasti olemas, aga selleks pean oma parimat mängu näitama. Ettevalmistus pole nii hästi sujunud, kui lootsin. Kerge vigastus sundis detsembri lõpus paari nädalasele pausile ja selle tõttu pole ma vormis päris kindel. Tase on väga ühtlane ja ette ennustada tulemust on võimatu,» arvas Must väljavaadetest.

Musta peamisteks konkurentideks võib pidada Soome parimaid mängijaid Kalle Koljoneni ja Eetu Heinot, kes võistlustel teise ja kolmanda paigutusega. Kuid samuti kahe aasta tagust finalisti prantslast Lucas Claerbout ja sakslast Lars Schaenzleri ning üllatusvõimelisi mängijaid tuleb Eestisse veel. Must peab esimese mängu reedel ning vastane selgub kvalifikatsiooni mängijate seast.

Naiste üksikmängus pääsesid põhitabelisse nii Kristin Kuuba, Getter Saar kui Kati-Kreet Marran. Kuuba mängib esimeses ringis neljanda paigutusega hollandlanna Gayle Mahulette vastu. Saare vastane on Anastasia Chernjavskaja Valgevenest ja Marranil teine valgevenelanna Alesia Zaitsava.

Suurte ootustega läksid turniirile vastu maailma edetabeli paarismängus 62. kohal olevad Kuuba ja Helina Rüütel, kes eelmine aasta jõudsid kodus poolfinaali ja aasta varem mängisid finaalis. Rüütel sai aga hiljuti vigastuse, mis on pannud paari osalemise küsimärgi alla.

Võistlustel osaleb üle 200 sulgpalluri 30 riigist. Lisaks Euroopa riikide mängijatele tuleb Eestisse sulgpallureid ka Indiast, Mauritiuselt, Malaisiast ja Hiina Taipeist.

Neljapäeval, 11. jaanuaril selguvad kvalifikatsiooniturniirilt põhitabelisse pääsejad. Reedel algavad põhiturniiri mängud ja selgitatakse veerandfinalistid. Laupäeval kell 10.00 algusega mängitakse veerandfinaalid ja kell 16.00 poolfinaalid. Finaalmängud algavad pühapäeval kell 11.00.