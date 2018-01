Video: rekordi püstitanud Markkanenil oli Porzingise alistamiseks vaja kahte lisaaega

Üleplatsimeheks kerkis mängus topeltduubli kirja saanud Lauri Markkanen. 46 minutit platsil tööd rüganud soomlane viskas oma karjääri rekordit tähistavad 33 punkti (varasemalt 32 silma Indiana Pacersi vastu) ning noppis ka kümme lauapalli.

Knicksi lätlane Kristaps Porzingis samasuguse esitusega vastata ei suutnud: tema arvele jäi 24 punkti, kuus lauapalli ning viis blokeeritud viset aga ka viis pallikaotust. Kodumeeskonna resultatiivseimana tõi Michael Beasley 26 punkti.

Tegu oli Knicksi ja Bullsi kolmandaks omavaheliseks kohtumiseks sel hooajal ning seni on alati peale jäänud Chicago meeskond. Märtsis minnakse veel kord vastamisi, taas New Yorkis.

Teistest mängudest väärib märkimist Golden State Warriorsi kaotus Los Angeles Clippersile. Nimelt ületas lõpuks 40 punkti toonud Kevin Durant avapoolajal maagilise tähise, kui viskas oma NBA karjääri 20 000. punkti. 29 aasta ja 103 päeva vanusena sai temast nooruselt teine mängija, kes kunagi selle tähise ületanud. LeBron Jamesil kulus selleks peaaegu 15 kuud vähem aega, aga Durant edestas näiteks Kobe Bryantit paari nädala, Michael Jordanit mitme kuuga.

Kokku on üle 20 000 punkti visanud 44 NBA korvpallurit.

There it is: 20,000 career points for Kevin Durant



He accomplishes it in 737 games, with a 60.9% True Shooting Percentage, the highest of any player that's averaged 25+ points per game: pic.twitter.com/9r5wnBaZMo