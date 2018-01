Klavan kukutas Eesti Premier League’i suveräänselt esikohalt

The Guardiani statistikagurmaanidele mõeldud rubriik The Knowledge toob sel nädalal välja, milliste riikide jalgpallurid on Premier League’is mänginud, aga pole ühtegi väravat löönud. Nimekiri on üllatavalt lühike:

Omaan 111 mängu (Ali al-Habsi) Albaania 31 (Lorik Cana) Pakistan 22 (Zesh Rehman) Sambia 20 (Emmanuel Mayuka 16, Collins Mbesuma 4) Boliivia 19 (Marcelo Martins Moreno 12, Jaime Moreno 7) Küpros 9 (Nikodimos Papavasilou 7, Alexis Nicolas 2) Ekvatoriaal Guinea 4 (Emilio Nsue) Leedu 3 (Tomas Danelevicius 2, Giedrius Arlauskis 1) Roheneemesaared 2 (Pelé 1, Cabral 1) Seišellid 1 (Kevin Betsy), Fääri Saared 1 (Gunnar Nielsen), Guinea-Bissau 1 (Mesca), Kosovo 1 (Bersant Celina)

Miks on Omaan nõnda pikalt eest ära? Sest ainus nende esindaja, al-Habsi, on ametilt väravavaht ja selle ameti esindajatel on teatavasti ülimalt keeruline väravat lüüa. (Tõsi, mehel on statistikas kirjas üks omavärav.)

Selsamal põhjusel oli ka Eesti enne Klavani tabamust edetabeli ülivõimas liider: Mart Poom skooris küll kunagi Sunderlandi särgis Derbi Country vastu, kuid seda Inglismaa esiliigas. Premier League’is seisis meie mees raamide vahel kokku 138 mängus (ja sai sealjuures kirja ka kaks resultatiivset söötu).

Ragnar Klavan (kes oma esimese Liverpooli kolli skooris Derby vastu karikasarjas) lõi värava 34. Inglismaa kõrgliiga kohtumises, mis tähendab, et kokku olid Eesti jalgpallurid kuival 171 kohtumist. Enne kui Klavan seeria lõpetas.