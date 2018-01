Briti rattašeff süüdistab Froome’i positiivse proovi lekitajat

Sealjuures ei süüdista Harrington mainekahjus mitte Froome’i, vaid inimest, kes info mehe proovi kohta ajakirjandusele edastas. «Probleem on selles, et protsess lekitati ja samal ajal kui keegi üritab tõestada, miks proovist need halvad analüütilised leiud leiti, vaieldakse teemal ka avalikus ruumis,» rääkis alaliidu juht. «See on löök jalgrattaspordi mainele, sportlase mainele. Piisab vaid sellest, kui vaadata Twitterisse ja artiklite all olevatesse kommentaaridesse, ning inimesed kujundavad oma seisukoha omamata kõiki tõendeid.»

Suurbritannia alaliit oli Froome’i antud positiivsest proovist teadlik, aga nimetas ta siiski MMil võistelnud koondisesse, kuis mees võitis temposõidus pronksmedali. Kui Froome süüdi jääb, kaotab ta ilmselt lisaks Vuelta tiitlile ka selle medali. Harrington kaitses aga tehtud otsust: «Chris Froome ei ole võistluskeelu all ja ta on valikuks vaba. Sportlasel on võimalik end koondise valikunimekirjast eemaldada ja Chris ei ole seda sammu astunud. Vastavalt võistlusreeglitele on ta saadaval – süütu kuni süü tõestamiseni.»