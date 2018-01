Ott Tänak selgitas, miks otsustas M-Sporti Toyota vastu vahetada

Tänaku sõnul on siht lihtne: et MM-tiitlile konkureerida või see sootuks kindlustada, tuleb võita rallisid. Tema esimesed prioriteedid on aga teistsugused. «Nüüd tuleb tiimida harjuda, paar asja paika saada,» sõnas senise karjääri M-Sporti tiimis veetnud rallimees. «Seni on ettevalmistused läinud väga ilusasti. Tunnen end meeskonnas juba hästi, kõik on olnud väga toetavad ja areng läheb õiges suunas. Paari nädala pärast (Monte Carlo ralli algab kahe nädala pärast – toim) näeme, mida ütleb stopper, aga praegu näib kõik kena.»

Miks Tänak üldse otsustas, M-Sporti Toyota vastu vahetada? «Kõigile oli näha, et see meeskond tegi möödunud aastal väga head tööd – eriti kui Esapekka (Lappi) ja Jari-Matti (Latvala) rallivõidud teenisid. See oli nende esimene hooaeg MM-sarjas, aga nad suutsid juba siis olla konkurentsis,» selgitas Tänak. «Nägin, kui palju on meeskonnas potentsiaali. See oligi võtmekoht – tahtsin olla järgmistel aastatel selle meeskonna liige. Usun, et siin on mul parimad võimalused tiitli nimel võitlemiseks.»

Monte Carlo eel on Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja läbinud juba ohtralt testikilomeetreid. Järveoja nentis, et olud tulevad, nagu alati, keerulised. «Montes ei tea kunagi, mida oodata – kas lund, jääd või märga teed,» rääkis eestlane. «Monte Carlo on hooaja suurim väljakutse, aga hea, et see on esimene võistlus: see jääb selja taha ja saab jätkata rohkem nauditavate rallidega.»