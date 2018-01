Reuters: vigastus röövis olümpialt fenomenaalse freestyle-suusataja Sildaru

Reuters pealkirjastas loo järgnevalt: «Vigastus röövis olümpialt fenomenaalse freestyle-suusataja.»

Ja jätkas: «Kullafavoriit olnuks naiste pargisõidus 15-aastane Kelly Sildaru, kes vigastas sügisel Uus-Meremaal põlve ristatissidemeid.»

Seejärel mainitakse, et Sildarust sai 2016. aastal noorim talviste X-mängude võitja ning et vaid veidi enne vigastada saamist oli ta võitnud karjääri esimese MK-etapi. Öeldakse, et Sildarul on Facebookis 62 000 jälgijat.

Lõpetuseks mainitakse, et piiga on veel järgmistelgi olümpiamängudel Pekingis teismelise eas ja võib karjääris veel palju olümpiamedaleid võita.