Rio olümpiahõbe on raske õnnetuse järel koomas

2016. aasta Rio olümpiamängude ja 2015. aasta maailmameistrivõistluste hõbedamehel diagnoositi murdunud roided, kolju vigastused ja erinevate siseorganite kahjustused.

See on teine kord, kui van Gorkom on koomas, sest 2012. aastal kukkus hollandlane samuti sedavõrd õnnetult. Tookord diagnoositi trikiratturil murdunud ribid, erinevad põrutused ning kahjustada said ka kopsud.