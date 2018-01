Eesti piigad on terved. Tennisemöll võib alata!

Alates esmaspäevast koidab Kontaveidil (WTA edetabelis 34.) ja Kanepil (79.) uus võimalus. Eilne loosimine neid just ülemäära ei soosinud – tabelisse 32. asetuse saanud Kontaveit kohtub esmalt Aleksandra Kruniciga (Serbia, 45.), kellele senise ainsa omavahelise mängu on kaotanud, Kanepi aga Dominika Cibulkovaga (Slovakkia, 26.). Edu korral võib Kontaveiti kolmandas ringis oodata Läti äss Jelena Ostapenko, Kanepi teel on veelgi enam nimekaid mängijaid – Samantha Stosur, Monica Puig, Coco Vandeweghe.

Peaks aga mõlemad suutma need takistused ületada, täitub Eesti tennisesõprade suurim soov: Kanepi ja Kontaveidi vaheline 1/8-finaal…!

Arvestada tuleb palavusega

Enne julget unistamist heidame aga kiirpilgu hoopis minevikku. Teatavasti jättis Kontaveit nädala eest Sydneys mängu peapöörituse tõttu pooleli, Kanepi jõudis samal ajal Brisbane’is veerandfinaali, ent trotsis viimastes kohtumistes haigust ja ütles, et vajab puhkust.

«Ma pole kummagagi siin veel kohtunud, küll aga kuulnud, et mõlemad on saanud vahepeal korralikult harjutada. Anett ja Kaia on turniiriks valmis. Midagi tõsist ei ole,» vahendas samuti Melbourne’is viibiv Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint.

«Anett sai Sydneys hea kogemuse, mis taolistes oludes mängimisega kaasneb. Kasvõi näiteks toitumise ja vedeliku tarbimise osas,» viitas Hint valitsenud kuumusele.

Ta märkis, et Melbourne’i olud on äärmiselt vahelduvad. «Kolmapäev oli võrreldav Eesti suvega, täna küttis kümme kraadi kuumemaks, nädala lõpuks lubatakse uuesti natuke külmemat. Järgmise nädala ennustus tõotab taas üle 30 kraadi. Arvestades, et väljakul tuleb see korrutada peaaegu kahega, siis midagi kerget ees ei oota,» kirjeldas ta tingimusi maakera kuklapoolel.

Kontaveit vajab kannatust

Maret Ani, kellele kuulus Eesti esinumbri au enne Kanepi esiletõusu, rõhutas, et järsust kliimamuutusest tingitud tagasilöögid on aasta alguses tavalised. «Austraaliasse minnakse ju pärast puhkuseperioodi, paljud mängijad teevad vahepeal ka füüsilise ettevalmistuse tsükli. Kui lisada kuum ja niiske õhk, siis tuleb pidada täiesti loogiliseks, et organism ei ole valmis ja annab märku. Just seepärast esineb Austraalia lahtistel ka rohkem üllatusi kui teistel suurturniiridel,» tõi nüüd omanimelist tennisekooli vedav Ani välja huvitava selgituse.

Ta kiitis Kanepi otsust Sydneys mängimise asemel puhkepaus võtta. Omaaegse FedCupi naiskonnakaaslase tagasitulekut nimetas Ani suurepäraseks.

«Kaia on taset tõestanud. See on endiselt väga kõrge tase,» lausus rakverelanna. «Elan talle kaasa ja tunnen kordaminekute üle rõõmu, aga ei saa öelda, et ta edukas comeback mind väga üllatanuks. Kvaliteeti on Kaia mängus ju kogu aeg olnud.»

Kui Kanepi säras mullu aasta teises pooles, siis Kontaveit esimeses, misjärel hoog vaibus. «Anett pole kaugeltki esimene, kes on tänu suurele tööle näidanud head mängu ja tulemusi, tõusnud suhteliselt kiiresti, kuni on selgunud, et sel tasemel püsimine pole enam nii lihtne. Jah, teine poolaasta tal ebaõnnestus ja tekitas mõnes võib-olla küsimusi, aga tegelikult pole midagi muud, kui et ta peab olukorraga lihtsalt kohanema,» mõtiskles Ani.