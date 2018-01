USA meister seadis Froome’i väited kahtluse alla

«Bredenes oli mul sel hooajal astmarünnak ja kasutasin inhalaatorit neli korda enne starti ning kolm korda pärast finišit. Salbutamooli näit jäi pärast seda allapoole nõutavat piiri,» sõnas Compton.

Neljakordne Tour de France’i tšempion Froome põrus 7. septembris Vuelta dopingukontrollis, kui tema proovist leiti lubamatus koguses salbutamoli nimelise astmarohu jälgi. Froome’i proovis oli salbutamoli 2000 nanogrammi milliliitri kohta. WADA reeglid lubavad 1000 ng/ml kasutamist.

Compton lisas: «Pole loogiline, et pärast nii suurt salbutamooli kogust on sportane võimeline nii palju pingutama. Mulle tundub, et midagi enamat on teoksil.»