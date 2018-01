Prantsusmaa liigasüsteem peatas eksimuste tõttu väravajoonetehnoloogia kasutamise

PSG - Amiens karikakohtumises ei andnud tehnoloogia väljakukohtunikule märku Adrien Rabiot' väravast, samas kui videokohtunik otsustas värava määrata.

Angers - Montpellier mängus pani tehnoloogia millegipärast kohtuniku käekella värisema, kuigi olukorras väravat ei löödud. Pärast seda intsidenti otsustas kohtunik teisel poolajal ilma «abistava» tehnoloogiata vilistada.

Väravajoonetehnoloogiat on Prantsusmaal kasutatud alates 2015. aastast. Juba eelmisel kuul ähvardas Prantsusmaa liigasüsteem tehnoloogiast korduma kippuvate vigade tõttu loobuda. Praeguseks on tehnoloogia kasutamine ajutiselt peatatud ning järgmisel nädalal tulevad liiga tähtsad ninad kokku, et olukorda sügavamalt arutada.