Tiitlikaitsja Must jõudis veerandfinaali, Kuuba tegi favoriidile ära

TEINE RING:

«Raske mäng oli, kui sain teises geimis eduseisu arvasin, et mäng on juba tehtud ja ta on füüsiliselt ning vaimselt väsinud. Kaotasin korra keskendumise, mis võimaldas tal mängu tagasi tulla. Väga kergelt oleks seetõttu võinud tulla ka kolmas geim. Ta on kõva võitleja ja see näitab, et mäng ei lõpe enne, kui matspall on mängitud,» võttis Must kohtumise kokku.

Musta veerandfinaali vastane on Henri Aarnio Soomest, kes võitis viienda paigutuega Gergely Krauszi Ungarist. «Tase on sellel võistlusel ühtlane ja sageli võidab see, kes on paremini häälestunud,» arvas Must eelseisvast mängust.

ESIMENE RING

Põhiturniiri esimeses ringis alistas Raul Must Leo Rossi 21:14, 21:17.

Tiitlikaitsja Must sõnas peale mängu, et tunneb heameelt, kuna võit tuli kahe geimiga: «Prantsusmaa koondises on palju tugevaid mängijaid ja nende tase on ühtlane. Esimene mäng väga kergelt ei tulnud, avamängud on alati rasked ja natuke oli närv sees,» lisas Must.

Eestlastest on võimalus veerandfinaalidesse jõuda veel meeste paarismängus Kristjan Kaljurannal ja Raul Käsneril, kes esimeses ringis said jagu India paarist Adarsh Kumar ja Jagadish Yadav 21:16, 21:16 ja mängivad kaheksandikfinaalis Venemaa paari Andrey Parakhodini ja Nikolai Ukki vastu.

NAISED

Naiste üksikmängus rõõmustas kodupublikut Kristin Kuuba, kes alistas esimeses ringis neljanda paigutusega Gayle Mahulette Hollandist 21:9, 10:21, 23:21.

«Olen selle võiduga väga rahul, ei oodanud, et võin endast maailma edetabelis viiskümmend kohta kõrgemal olevat mängijat võita. Esimeses geimis mängisin väga hästi, teise alguses olin natuke väsinud, kuid kolmandas suutsin jälle oma mängu mängida,» sõnas Kuuba.

Teises kohtumises tuli kergem võit noore prantslanna Leonice Huet üle 21:19, 21:10 ja sellega jõudis Kuuba Tallinna turniiril üksikmängus esimest korda veerandfinaali. «Veerandfinaal on minu jaoks kindlasti hea tulemus ja tuleb, mis tuleb,» oli Kuuba optimistlik.

Getter Saar sai esimeses ringis jagu valgevenelannast Anastasiya Cherniyavskajast 21:15, 21:6, kuid kaotas kuueteistkümne parima seas Soraya de Visch Eijbergenile 10:21, 8:21.