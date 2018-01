M-Spordi boss pani Tänaku kohatäitjale kõrged ootused

Bouffier asub M-Spordi põhisõitjate Sebastien Ogier’ ja Elfyn Evansiga starti nii MM-sarja avaetapil Monte Carlos kui hooaja neljandal rallil Korsikal. Bouffier on Monte Carlo rallil ka korra juba võitnud - 2011. aastal. Korsika rallil võidutses ta 2013. aastal.

«Suurepärane, et Bryan on meie pardal kaheks etapiks. Montes ja Korsikal on tema kogemused ületamatud. Need kaks rallit on rallikalendri kõige spetsiifilisemad ning rehvivalik võib tihti ära otsustada, kes on edukas ja kes mitte,» ütles Wilson.

«Bryani teadmised annavad meie tiitlikaitsmislootustele järjekordse käigu,» jätkas Wilson.