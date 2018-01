Kristjan Ilves: hoovõtul on meeletu varu

Hüppevõistlusel ebaõnnestunud ja 120 meetrise õhulennuga 27. koha saanud Ilves polnud hüppega rahul. «Mingid probleemid on hoovõtuga või rajaga. Kuidagi ei saa hakkama seal,» sõnas Ilves võistlusjärgses intervjuus Postimehele.

«Hoovõtuga parimatele kaks kilomeetrit tunnis kaotada on meeletu. Tehnilise poole pealt pole midagi häda. Mingi imelik asi on sellega. Pean leidma, mis hoovõtus kiirust paremaks teeb. Tuleb nuputada, sest praegu on meeletu varu,» lisas Ilves.

Suusarajal loovutas Ilves ühe positsiooni ning kaotas finišis võitjale kaks minutit ja 23 sekundit ehk 10 km pikkuse distantsiga loovutas eestlane ligikaudu pool minutit. «Suutsin pingutada lõpuni välja – midagigi positiivset,» rääkis Ilves ning lisas, et sõiduvorm pole veel sugugi ideaalilähedane.

Ilves, kes harjunud murdmaasõitu alustama esikümnes, pidi seekord startima võistlejaterivi keskelt. «Eks see on keeruline – alustad esiotsa vendadest natuke kiiremini. Hea punt oli paarkümmend sekundit eespool. Sinna sisse ei jõudnud ja häid vedureid ka polnud,» rääkis Ilves.

Homme leiab Val di Fiemmes aset paarissprint, kuid Ilves kasutab laupäeva puhkamiseks ning naaseb võistlustulle pühapäeval, kui toimub taaskord individuaalvõistlus.