Ees ootab unetu öö ehk Kanepi ja Kontaveit said teada mänguaja!

Esimene võistluspäev algab Austraalias öösel vastu esmaspäeva, meie aja järgi kell kaks. Mõlemad meie sportlased tulevad väljakule päeva teises matšis. Kanepi kohtumine Dominika Cibulkovaga (WTA 26.) toimub teisel, Kontaveidi ja Aleksanda Krunici (WTA 45.) madin 12. väljakul.

Kuigi mõlemad eestlannade matšid on kavas päeva teisena, võib ennustada, et Kanepi pääseb mängima veidi varem. Nimelt eelneb tema kohtumisele parem-kolmest-setist naiste lahing, Kontaveit peab aga ootama meeste maksimaalselt viiesetilise lahingu lõppu.

Teatavasti jättis Kontaveit nädala eest Sydneys mängu peapöörituse tõttu pooleli, Kanepi jõudis Brisbane’is veerandfinaali, ent trotsis viimastes kohtumistes haigust ja ütles, et vajab puhkust.

«Ma pole kummagagi siin veel kohtunud, küll aga kuulnud, et mõlemad on saanud vahepeal korralikult harjutada. Anett ja Kaia on turniiriks valmis. Midagi tõsist ei ole,» rääkis samuti Melbourne’is viibiv Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint Postimehele.

«Anett sai Sydneys hea kogemuse, mis taolistes oludes mängimisega kaasneb. Kasvõi näiteks toitumise ja vedeliku tarbimise osas,» viitas Hint valitsenud kuumusele.

Ta märkis, et Melbourne’i olud on äärmiselt vahelduvad. «Kolmapäev oli võrreldav Eesti suvega, täna küttis kümme kraadi kuumemaks, nädala lõpuks lubatakse uuesti natuke külmemat. Järgmise nädala ennustus tõotab taas üle 30 kraadi. Arvestades, et väljakul tuleb see korrutada peaaegu kahega, siis midagi kerget ees ei oota,» kirjeldas ta tingimusi maakera kuklapoolel.