Maailma esireketil on Austraalia lahtistel meeldiv probleem

Nimelt lõppes Halepil mulluse aastaga koostöölepe rõivafirma Adidasega. Nüüd võistleb rumeenlanna täiesti sponsorkirjadeta punases võistlusvormis, mille ta leidis endale suvaliselt Hiina veebilehelt. «24 tundi hiljem olid mul riided käes ja sobisid ideaalselt. Mul vedas,» sõnas Halep.

Punases kleidis võitis Halep Shenzheni turniiri ning peab seda nüüd õnnetoovaks. Seetõttu kannab ta seda ka esmaspäeval algavatel Austraalia lahtistel. Avaringis kohtub Halep 17-aastase austraallanna Destanee Aiavaga (WTA 193.).

«Iga mäng suurel slämmil on raske,» ei alahinda Halep vastast. «Ma kuulsin, et ta on väga andekas mängija ja noor, nii et ees ootab korralik väljakutse. Kodus mängiva austraallase vastu pole kunagi lihtne.»