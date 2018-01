Tänaku konkurent võrdles Hyundaid WRC-sarja domineerinud Volkswageniga

Sebastien Ogier võitis hooaegadel 2013 kuni 2016 Volkswagen Pologa neli maailmameistritiitlit. Mikkelsen kuulus nendel aastatel samuti Volkswageni meeskonda – norralane teenis koguni kolmel hooajal üldarvestuses kolmanda koha.

«Eriti kruusal sõitmine meenutas Hyundai i20 mulle väga palju Polo,» sõnas väljaande Autosport vahendusel 28-aastane rallisõitja. «Olen parimas võimalikus meeskonnas, et heidelda meistritiitli nimel. Tunnen end autos mugavalt ning usun, et meil on sel aastal head võimalused.»

Autoralli MM-hooaeg algab 25. jaanuaril Monte-Carlos.