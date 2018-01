Järjekordsed väravad löönud Kane möödus legendaarsest ründajast

Evertoni tähtmängija Wayne Rooney lõi esimese poolaja keskpaigas mänguvahendi väravasse, kuid tabamus jäi lugemata, sest suluseisu märgiks kerkis äärekohtuniku lipp. Mõned minutid hiljem avas mänguskoori korealane Son Heung-min. Avapoolaeg lõppes Tottenhami üheväravalises eduseisus.

Teise poolaja alguses suurendas Tottenhami eduseisu kaheväravaliseks Kane. Inglane tegi skoori ka 59. minutil ning lõppseisu vormistas kümmekond minutit enne kohtumise lõppu taanlane Christian Eriksen.

Kane möödus Inglismaa kõrgliigas Tottenhami eest skoorinud mängijate edetabelis legendaarsest Teddy Sheringhamist. 24-aastane ründaja on hetkeseisuga löönud Inglismaa kõrgliigas 98 väravat.

OFFICIAL: @HKane becomes @SpursOfficial’s highest ever @PremierLeague goalscorer in history.



⚽️ Harry Kane - 98

⚽️ Teddy Sheringham - 97



He’s still only 24 years-old. pic.twitter.com/blDtLKc4Pe