FOTO: MATTHEW CHILDS/Action Images via Reuters

USA telekanali NBC vaatajad said täna hommikul teate, milles hoiatati peatse raketirünnaku eest, vahetult pärast Tottenham Hotspuri ja Evertoni vahelise Premier League’i jalgpallimatši poolajavilet. Veidi hiljem kinnitati, et tegemist on siiski valeteatega, vahendas BBC.