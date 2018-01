Tänaku värske meeskond teenis Soomes auhindu

Jyväskyläs toimunud auhinnagalal teenisid eestlaste tiimikaaslased Esapekka Lappi ja Janne Ferm oma eduka WRC-debüüthooaja eest Hans Laine mälestusauhinna.

Üritusel jagati üle 400 auhinna.

Finnish Autosport Federation's Prize-giving Gala: TOYOTA GAZOO Racing WRT awarded as "The autosports Act of the Year and Esapekka @EsapekkaLappi and @Veermi Janne Ferm received Hans Laine Memorial Award for remarkable first season as WRC-crew. (Photos: Toni Ollikainen/ AKK, team) pic.twitter.com/HtLw8amhVv