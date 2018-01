Kaks City mängijat võinuks tänases suures mängus joosta väljakule hoopis Liverpooli särgis

Nimelt kirjutab The Guardian, et nii Leroy Sane kui Ilkay Gündogan said poolteist aastat tagasi ehk 2016. aasta suvel lisaks Cityle pakkumise ka Liverpoolilt.

«Jah, ma suhtlesin ka Liverpooliga,» tunnistas 22-aastane Sane. «Jürgen (Klopp) helistas mulle vahetult enne seda, kui lõin käed Cityga. Ta tegi Dortmundiga suurepärast tööd ja on pannud ka Liverpooli hästi mängima. Ta on lahe treener, väga aus,» lisas Saksamaa koondislane, keda Klopp proovis aastate eest tuua ka Dortmundi Borussiasse.

Gündogan kerkis Euroopa tippmängijate sekka mäletatavasti just Dortmundis Kloppi käe all.

«Rääkisin Jürgeniga erinevatel teemadel,» meenutab Gündogan 2016. aasta suve. «Ta on mind alati mängijana hinnanud ja ma valetaksin, kui ütleksin, et ta ei üritanud mind palgata. Aga kui mul tekkis võimalus liituda Pep Guardiola poolt juhendatava Cityga, oli üsna selge, et otsustan selle variandi kasuks. Mul on treeneritega vedanud. Nii Pep kui Jürgen on suurepärased juhendajad.»

Liverpooli ja City mäng algab täna kell 18.00.