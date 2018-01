Ukraina tennisist tegi Austraalia lahtistel ajalugu

Ukraina tenniselootus võitis möödunud aastal 14-aastasena Austraalia lahtiste juunioride turniiri. Mais võitis ta Dunakeszis karjääri esimese täiskasvanute ITF-i turniiri, kaotamata seejuures settigi.

Remember this?



Our reigning junior champ Marta #Kostyuk, has qualified for her first #AusOpen main draw at just 15 years old! pic.twitter.com/Ircx47tBNK