Galerii: Kaia Kanepi andis Austraalias jõudemonstratsiooni ning marssis teise ringi!

Enne kohtumist:

Kanepi ja Cibulkova on vanad tuttavad: omavahel on mängitud karjääri jooksul kokku neljal korral. Estimest korda mindi vastamisi 2008. aastal Sydney turniiril, viimati aga 2013 Brüsselis. Mõlemas matšis kuulus võit Kanepile. Cibulkova seni ainus võit on aga kõige kaalukam: 2011 oli ta Moskva turniiri finaalis Kanepist üle 3:6, 7:6 (7:1), 7:5.