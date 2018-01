Lahkus spordimaailma kõige kuulsamale traditsioonile aluse pannud ameeriklane

Gurney võitis oma karjääri jooksul kokku neli GP-etappi, kuid see on vaid üks osa tema ajaloolisest saavutusest. Nimelt oli ameeriklane esimene võidusõitja, kes võidurõõmu maitsnud nii F1, IndyCar kui ka Nascar võistlussarjades. Hiljem on sama suutnud vaid Mario Andretti ning Juan Pablo Montoya.

Ajaloolselt oluliseks teeb Gurney aga tema triumf 1967. aasta Le Mansi 24 tunni sõidul. Ootamatust võidust - esikohasoosikuiks peeti Ferrari või teisi Fordi ekipaaže - joovastunud ameeriklane haaras kätte šampusepudeli ning lasi kihiseval vedelikul sealt välja purtsatada. Teadaolevalt oli tegu esimese korraga, kui võistluspoodiumil šampanjat pritsiti.

Gurney oli ühtlasi esimene võidusõitja, kes võttis F1-sarjas kasutuse kogu nägu katnud võidusõidukiivri.