Kontaveidi filosoofia Austraalia lahtistel: kaotada pole midagi!

Kontaveidi aasta ei alanud hiilgavalt: Brisbane’i turniiril tuli teises ringis alla vanduda Aliaksanda Sasnovitšile (WTA 88.), Sydneys jättis eestlanna halva enesetunde tõttu pooleli juba kvalifikatsiooni avamatši. Eesti esireketi sõnul tuli puhkus talle ainult kasuks: «Sain vahepeal trenni teha ja Sydneys juhtunust taastuda. Nüüd on värske tunne.»

Seda värskust tänase matši algul näha ei olnud: Krunic murdis kohe Kontaveidi esimese servigeimi. 2:4 kaotusseisust võitis eestlanna aga neli geimi jutti ning kuigi teises setis vahetasid naised murdeid, ei andnud Kontaveit enam kordagi vastasele eduseisu maitsta.

«Algul oli närv veidi rohkem sees ja selles esimeses servigeimis ei mänginud ma hästi. Edaspidi sain mängu sisse ja läks paremini,» rääkis Kontaveit. «Ega teises setis samamoodi – kui olin 5:2 ees, siis tema mängis paar geimi tegelikult hästi, mitte et mina midagi ära andsin või kimpu jäin. Tal lihtsalt õnnestusid paar punkti ja lõi eestkätt väga teravalt. Aga ma teadsin, et kui suudan 5:5 seisul oma servi ära võtta, siis tema servil oli mul terve mäng olnud päris palju võimalusi.»

Maakera kuklapoolel on praegu suur suvi, kuid lõõskavast päikesest oli täna Melbourne’is asi kaugel. Kui Kaia Kanepi (WTA 79.) 6:2, 6:2 võidumäng Dominika Cibulkovaga (WTA 26.) tuli korraks vihmasabina tõttu katkestada, siis Kontaveidi ja Krunici kohtumisel keerutas riukalikult tuul. Eestlanna sõnul see teda eriti ei häirinud: «Täna oli ühelt poolt vastu, teiselt taganttuul. Tuulega ei ole kunagi lihtne mängida, aga see oli hommikust saati teada ja olin sellega arvestanud. Sellised asjad teevad olusid ikka natukene keerulisemaks, aga tuleb hakkama saada.»

Teises ringis ootab Kontaveiti kohtumine Mona Bartheliga, kellega on küll koostööd tehtud paarismängus, kuid erinevatel võrgupooltel kunagi varem pole oldud. «Ta on pikk ja lööb pigem tugevamalt. Pean üritama ta liikuma saada ja lihtsalt oma mängu mängima,» sõnas Kontaveit. Julge hundi rind on rasvane, sest mullu kaotas vigastusega võidelnud Kontaveit Austraalias juba avaringis. «Mul pole midagi kaotada ja ühtegi edetabelipunkti vaja kaitsta – kõik, mis ma siin teen, tuleb ainult kasuks!» sõnas turniiril 32. asetatud tennisist.

Bartheli alistamise järel peaks Kontaveiti ees ootama lahing lätlanna Jelena Ostapenkoga (WTA 7.) ning edu korral võiks neljandas ringis ees oodata matš Kanepiga. Kontaveit naerab sellise spekulatsiooni peale südamest. «Eks võtame ring korraga, ma arvan,» nendib ta, et praegu mõtleb ta vaid matšile sakslannaga.