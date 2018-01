Blogi: Kanepi ja Kontaveit alustasid Austraalia lahtiseid võimsalt

Teises ringis ootab Kontaveiti sakslanna Mona Barthel, kes alistas avaringis 6:4, 7:5 rumeenlanna Monica Niculescu. Maailma edetabelis 53. kohal olev Barthel ja Kontaveit pole varem omavahel kohtunud. «Mul pole midagi kaotada ja ühtegi edetabelipunkti vaja kaitsta – kõik, mis ma siin teen, tuleb ainult kasuks!» lausus Kontaveit Postimehele pärast võitu Krunici üle. «Algus oli veidi närviline, aga siis sain mängu rohkem käima. Mõlemad setid läksid küllaltki tasavägiselt, nii et mul on väga hea meel, et suutsin tähtsad punktid enda poole pöörata,» võttis eestlanna avamatši kokku.