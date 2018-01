Foto: liigesest välja tulnud sõrm ei takistanud Nurgerit võidumängus hiilgamast

Eestlast selline pisiasi mõistagi ei häirinud: kiire jaulutuskäik pingi juurde, kus arstid sõrme tagasi paika tõmbasid ja kinni teipisid, ning mäng võis jätkuda. Lõpuks mängis eestlane 22 minutit, viskas kaheksa punkti ja võttis kuus lauapalli ning leidis eraldi äramärkimist peatreeneri Gregg Marshalli mängujärgses intervjuus.

«Rauno oli suurepärane, ta näitas sisu,» sõnas Marshall pärast 72:69 võitu Tulsa üle väljaandele The Wichita Eagle. «Mul on tema pärast hea meel ja olen õnnelik, et ta sai meid aidata.»

Nurger pole nii palju mänguminuteid saanud alates detsembri algusest, kuid sõnas, et mõistab Marshalli, kellel on samal positsioonil kasutada palju mängijaid: lisaks eestlasele võitlevad korvialuse mänguaja pärast veel Shaquille Morris, Darral Willis ja Rashard Kelly. «Teen lihtsalt trennis kõvasti tööd. Meeskonnas jagub sügavust, aga see teeb meid kõiki tugevamaks, sest treeningutel käib eluterve võitlus.»

Aga liigesest välja läinud väike sõrm? See olevat olnud tühiasi. «Arstid tõmbasid sõrme kohe tagasi paika ja olin jälle valmis mängima. Natuke valus oli, aga ei midagi erilist,» sõnas Nurger, kes jäi esitusega rahule. «Kui saan kohe mängu alguses mõne hea liigutuse ära teha, annab see kõvasti enesekindlust. Olen siis agressiivsem ja nii on lihtsam mängu sisse elada.»