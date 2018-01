Tänaku tiimikaaslane: ta on Toyotasse toonud väga palju teadmisi

26-aastase Lappi sõnul on Tänak M-Spordist kõvasti kogemust saanud ning seda kogemust on üritatud rakendada ka Toyota arenduses. «Ta õppis Fordiga sõites palju. Me ei ole veel suutnud kõiki tema soovitud nüansse ellu viia, aga kindlasti kevade jooksul selgub, kas tema toodud ideed meie autos toimivad,» ütles Lappi Soome autospordi portaalile rallit.fi.