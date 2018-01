Otsepilt: Pärnu jäi kodusaalis kaotusseisu

Belgia liigas on Menen hetkel kolmandal kohal. Eurosarja avaringis alistati kahe mängu kokkuvõttes kindlalt Kristo Kollo ja Rainer Vassiljevi koduklubi Schönenwerdi Volley (Šveits). Avamäng kuulus Menenile seisuga 3:0, kordusmäng skooriga 3:1. Pärnu oli üle Küprose klubist Pafose Pafiakos, esimene mäng Pärnule seisuga 3:1, korduskohtumine 3:0.

Meneni klubis mängis käesoleva hooaja algusest kuni detsembrini meie rahvuskoondise libero Rait Rikberg, seega sai Pärnu peatreener Avo Keel ka temalt uurida, kuidas Menen tegutseb. «Suhtlesime sel teemal küll ja materjali ning infot on vastase kohta piisavalt. Nagu ka neil meie kohta. Tülikas meeskond, neil on väga agressiivse mängustiiliga sidemängija (Xavier Folguera Estruga). Rikbergi asemele toodud uue libero (portugallane Bernardo Cabral e Silva) kohta ei oska veel midagi öelda. Tempos on neil samuti võimu palju ja poolakas mängib ilmselt ka (nurgaründaja Janusz Górski eelmises ringis kaasa ei teinud-toim),» iseloomustas Keel vastasmeeskonda.